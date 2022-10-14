Polisin elindeki bıçağı alıp sakinleştirdiği kadın, çantasından ikinci bıçağı çıkardı

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Menekşe S., ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği bıçakla kovalamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Menekşe S. tarafından kovalanan erkeği ekip aracına bindirdi. Kadın ise otobüs durağına yaslanarak yere oturdu. Menekşe S., kendisine yaklaşmak isteyen polislere elindeki bıçağı göstererek, "Bir adım daha atarsanız karnıma saplarım" tehdidinde bulundu. Kadını ikna çalışmalarına çevredeki bir market görevlisi kadın da dahil oldu. Market görevlisi eli bıçaklı kadına yaklaşarak başını okşadığı sırada bu durumu fırsat bilen polisler, bıçağı alarak kadını etkisiz hale getirdi. Sinir krizi geçiren Menekşe S. tekrar yere otururken, polisler de olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Yerde oturduğu sırada çantasından ikinci bir bıçak çıkartan Menekşe S., polislere 'Yaklaşırsanız kendimi keserim' tehditlerine devam etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Menekşe S.'nin sol kolundaki yaraya müdahale etmek istedi. Ancak Menekşe S., onların da yaklaşmasına izin vermedi.

Fadıl Kösedağ

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