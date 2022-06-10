Polisin eş zamanlı operasyonunda 57 aranan şahıs yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 100 Haziran'da, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahıslara yönelik 41 ekip ve 104 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aralarında; hakkında kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti/bulundurma/kullanma, cinsel saldırı, 6136 sayılı kanuna muhalefet, hakaret, tehdit suçlarından arama kararının bulunduğu 57 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.