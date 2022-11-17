Polisin gerçekleştirdiği dev makaron operasyonu kamerada

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Aldığı bir istihbarata üzerine harekete geçen ekipler 27 D 7658 plakalı kamyonu kent girişi Susuz kavşağında durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 4 milyon 425 bin adet doldurulmuş makaron, 2 milyon 720 bin adet boş makaron ve 210 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından kamyonda bulunan Z.Ö., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Gökten Ceylan

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