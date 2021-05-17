Polisin müdahalesi engelli şahsı kurtardı

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan zihinsel engelli şahıs balkona çıktı. Aşağı düşme ve atlama tehlikesi olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak şahıs ile konuşmaya başladı. İtfaiye ekipleri de balkon altına şişme branda açtı. İkna çabalarına rağmen aşağı inmeyen engelli S.E.'yi polis ekipleri balkonda yakaladı. Kurtarılan engelli şahıs olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek Fethi Sekin Hastanesine götürüldü.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

