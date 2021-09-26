Polisin müdahalesiyle hayata döndürülen taksicinin eşi konuştu

İstanbul'da 34 TEJ 73 plakalı ticari taksi şoförü Cafer Koruyan'ın Esenyurt'tan alıp Sultangazi'ye getirdiği 3 yolcu para vermeden kaçmıştı.

Taksiciyi darp ettikleri de kaydedilen şahısların kaçmasıyla kornaya basarak yardım talebinde bulunan taksicinin imdadına tesadüfen oradan geçen bir polis memuru ve arkadaşı koşmuştu.

Kalp krizi geçirerek nabzı duran talihsiz taksici, polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. Hastanede tedavi altına alınan taksicinin eşi yaşanan olayı anlatarak, suçluların yakalanıp ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Eşinin durumunun ağır olduğunu kaydeden Melek Koruyan, “Bunu yapanların bulunup cezalarını çekmelerini istiyorum. Ağır ceza alsınlar. Alınıp da bırakılmasın. Eşimi kurtaran polis memurunun dediğine göre; eşimi darp edip parasını vermiyorlar. Eşim Bypass'lı, kalbi duruyor. Polis memuru arabayı durduruyor. Eşime kalp masajı yapıyor. Şimdi uyutuluyor. Durumu ağır. Ne istediler ki. Paramız yok deselerdi yine götürürdü eşim. Bugün bize yapan yarın başkasına da yapar. Bulunsunlar istiyorum” dedi.

Armağan Yılmaz

