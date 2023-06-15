Polisin operasyonu aksiyon filmlerini aratmadı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak il genelinde operasyon başlattı. Operasyon öncesinde istihbarat çalışması yapan ekipler, şehir merkezi ve ilçelerinde 21 ekip 66 personel ile aranan şahıslar uygulaması yaptı. Uygulama sonrası şahısların yakalanması için evlerine operasyon yapan ekipler çeşitli suçlardan toplam 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.S. yine çeşitli suçlardan toplam 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunan C.Ö. ile toplam 10 ay hapis cezası bulunan S. G. isimli şahısları yakalayarak cezaevine gönderdi. İlçelerde yapılan operasyonlarda ise Çilimli, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde de 3 kişi yakalandı.

Aksiyon filmlerini aratmadı

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda zaman zaman aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler yaşandı. Şahısların evine girmek isteyen polis ekiplerine kapılar açılmayınca penceren içeri girdi, bazı şahısları yakalamak için ise polisler koşmak zorunda kaldı. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şahıslar kıskıvrak yakalandı. Operasyonlar sonucunda il genelinde toplam 6 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız

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