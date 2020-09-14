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Polisin üstüne otomobilini sürüp kaçan şahıs kovalamaca ile yakalandı

Polisin üstüne otomobilini sürüp kaçan şahıs kovalamaca ile yakalandı
Polisin üstüne otomobilini sürüp kaçan şahıs kovalamaca ile yakalandı

Afyonkarahisar’da kendisini durdurmak isteyen polis memurunun üstüne aracını sürüp kaçmaya çalışan sürücü, yaşanan kovalamaca sonrası polis araçları ile önü kesilerek yakalandı.

Olay, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede uygulama yapan polis ekipleri 34 BJP 701 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü iddialara göre uygulama noktasındaki polis memurunun üstüne aracını sürerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgedeki ekipler ile sürücü arasında kovalamaca başladı. Kısa süreli bir kovalamaca sonrası otomobil Marulcu Mahallesi Şehit Yüzbaşı Erdinç Şatırer Sokak'ta polis araçları ile önü kesilerek yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenilirken, şüphelinin polisten neden kaçtığı bilgisine ise henüz ulaşılamadı.

Gökten Ceylan
 

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