Polisin üzerine araç sürüp 30 kilometre kaçtı, ‘korktuk' dedi

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.U. idaresindeki 42 J 4411 plakalı otomobil, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye halindeki polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler kaçan aracı yaklaşık 30 kilometre kovalayarak Karatay ilçesi Kanal Caddesinde yakaladı. Sürücü Y.U. (18) ile yanında bulunan Y.E.G. (21) Yunus Polis Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü ve yanındaki arkadaşının Çumra ilçesinden geldiği ve konuşmak için durduğu kişilerin üzerinde bulunan uyuşturucudan dolayı kaçtığı iddia edildi. Sürücü ile yanında bulunan arkadaşına, ‘ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, ters yönde ilerlemek, kırmızı ışıkta geçmek, trafiği tehlikeye düşürücü araç kullanmak' gibi suçlardan yaklaşık 20 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaçan araçtaki Y.E.G., “Oradaki kadınlar üzerimizde mal var dedi. Biz de polisler bizi görür, kadınlar bu arabadan indi sanır, başımıza bela alırız diye korktuk kaçtık. O kadınların üzerinden uyuşturucu çıksa bizim üstümüze kalır diye korktuk” ifadelerini kullandı.

Ramazan Çetin

