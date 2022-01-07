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Polisle ehliyetsiz sürücünün kovalamacası kazayla bitti: 3 yaralı

Polisle ehliyetsiz sürücünün kovalamacası kazayla bitti: 3 yaralı
Polisle ehliyetsiz sürücünün kovalamacası kazayla bitti: 3 yaralı

Zonguldak’ta polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüsü 10 kilometrelik kovalamacanın ardından aracıyla ormanlık alana uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Polisle ehliyetsiz sürücünün kovalamacası kazayla bitti: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Sapça Tüneli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 68 AN 359 plakalı Tofaş marka ehliyetsiz otomobil sürücüsü Batuhan D. (22) araçta bulunan, Gökdeniz D. (17), Emir Alp B. (14), Efe C. (16) ile beraber polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otomobil kent merkezine 10 km uzaklıktaki Sapça Tüneli mevkiinde ormanlık alana uçarak kaza yaptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökdeniz D. (17), Emir Alp B. (14), Efe C. (17) isimli yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, araç sürücüsü Batuhan D.'ye cezai işlem uyguladı. Öte yandan kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla ormanlık alandan kaldırıldı.

Emre Can Bayram - Sertaç Özdemir

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