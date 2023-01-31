Polisle şüphelinin kovalamacasına katıldı, gelişmeleri anbean aktardı

Polisi alarma geçiren olay Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi ara sokaklarında öğle saatlerinde yaşandı. Polisi fark edip kaçan plakasız motosikleti kullanan şüphelinin peşine çok sayıda ekip takıldı. Yaşanan kovalamacaya motorize ekipler de destek verdi. Ara sokaklara giren şüpheli, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacının ardından motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis, motosikletin çalıntı olduğunu tespit ederken, kaçan şüpheliyi bulmak için de arama çalışması başlattı.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

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