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Polisle şüphelinin kovalamacasına katıldı, gelişmeleri anbean aktardı

Polisle şüphelinin kovalamacasına katıldı, gelişmeleri anbean aktardı
Polisle şüphelinin kovalamacasına katıldı, gelişmeleri anbean aktardı

Antalya’da bir vatandaş, polisle hırsızlık şüphelisinin kovalamacasını görüntülemek için işini gücünü bırakıp kovalamacaya katıldı. Olayı baştan sona bindiği araçla takip eden vatandaşın o anları sosyal medyada viral haline geldi. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacada şüpheli çalıntı motosikleti bırakıp kayıplara karışırken, o anlar vatandaş kamerasının yanı sıra güvenlik kameralarına da yansıdı.

Polisle şüphelinin kovalamacasına katıldı, gelişmeleri anbean aktardı - Tıkla İzle

Polisi alarma geçiren olay Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi ara sokaklarında öğle saatlerinde yaşandı. Polisi fark edip kaçan plakasız motosikleti kullanan şüphelinin peşine çok sayıda ekip takıldı. Yaşanan kovalamacaya motorize ekipler de destek verdi. Ara sokaklara giren şüpheli, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacının ardından motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis, motosikletin çalıntı olduğunu tespit ederken, kaçan şüpheliyi bulmak için de arama çalışması başlattı.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

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