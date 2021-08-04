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Polisler yangının büyümesini engelledi

Polisler yangının büyümesini engelledi
Polisler yangının büyümesini engelledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin dikkati yangının büyümesini engelledi.

Polisler yangının büyümesini engelledi - Tıkla İzle

Yangın, saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tetik Sokak'ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının başladığı sırada sokaktan geçen Yunus ekipleri, yangını görüp itfaiyeye haber verdi.

O sırada yangın zemin kata yayıldı. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Bir saat süren çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucu imalathanenin zemin katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Salih Bilal Aslan
 

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