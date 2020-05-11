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Polislerden 6 yaşına giren çocuğa doğum günü sürprizi

Polislerden 6 yaşına giren çocuğa doğum günü sürprizi
Polislerden 6 yaşına giren çocuğa doğum günü sürprizi

Erzincan’da sokağa çıkamayan çocuğa polisler doğum günü sürprizi yaptı.

Erzincan kent merkezinde ikamet eden ve 6 yaşına giren Ali Saidi Kocatürk'e doğum günü pastasını polisler ikram etti. Evinin bahçesine çıkan Ali Saidi, bir süre sonra polisleri karşısında görünce korkup evin içerisine kaçmaya çalıştı. Daha sonra polislerin getirdiği doğum günü pastasını gören Ali Saidi adeta mutluluktan havalara uçtu ve abilerine teşekkür etti.

Polisler Ali Saidi'nin doğum gününü kutlayarak, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında çocukların dışarı çıkmamaları gerektiği hususunda hatırlatmada bulundular.

Ali Saidin babası Faruk Kocatürk, doğum günü kutlaması için polislere, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve Asayiş Şube Müdürü Alper Yüksel'e teşekkürlerini iletti.

Selçuk Kaya

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