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Polislerden yürek ısıtan davranış

Polislerden yürek ısıtan davranış
Polislerden yürek ısıtan davranış

Antalya’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen trafik polisleri, çöp konteynırında kağıt toplayan vatandaşa kendi kumanyalarını verdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Polislerden yürek ısıtan davranış - Tıkla İzle

Antalya'nın Kepez ilçesi Dokuma Mahallesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile devriye gezen trafik polisleri, çöp konteynırının içerisinde kağıt ve karton arayan geri dönüşüm çalışanını görünce yanında durdu. Genç adamla kısa süre konuşan polisler, araçlarında kendileri için bulunan kumanyalarını kağıt toplayan gence verip bölgeden ayrıldı. Kağıt toplayıcı genç, polisler ayrıldıktan sonra içinde yemek bulunan poşeti sonra yemek için kağıt topladığı araca astı. Aynı sokakta bulunan bir vatandaşın evinden çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı, polislere beğeni yağdı.

Elifnaz Altürk

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