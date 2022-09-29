Polislere 2 saat ecel teri döktürdü!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Haşimişhan Mahallesi 1306. Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle yaşadığı sorunlardan ötürü psikolojik bunalıma giren M.Ö.E. (40), balkon demirlerinin dışarısına çıktı. Şahsın tehlikeli hareketlerde bulunduğunu ve çevresine bağırdığını duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için branda açıldı.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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