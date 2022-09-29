İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polislere 2 saat ecel teri döktürdü!

Polislere 2 saat ecel teri döktürdü!
Polislere 2 saat ecel teri döktürdü!

Antalya’da 3 katlı binanın balkon demirlerine tutunarak ölümle burun buruna gelen şahıs, polise ecel terleri döktürdü. Vatandaşların dondurma yiyerek ve depo üzerine çıkarak 2 saat izlediği şahıs, “Çatladınız dimi atlayamadım, ölemedim diye. Size inat atlamayacağım” diyerek aşağı inmeyi kabul etti.

Polislere 2 saat ecel teri döktürdü, dondurma yiyerek izleyenleri görünce 'Size inat atlamayacağım' dedi - Tıkla İzle

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Haşimişhan Mahallesi 1306. Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle yaşadığı sorunlardan ötürü psikolojik bunalıma giren M.Ö.E. (40), balkon demirlerinin dışarısına çıktı. Şahsın tehlikeli hareketlerde bulunduğunu ve çevresine bağırdığını duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için branda açıldı.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

İLGİLİ HABER
Ev sahibi ile kavga eden kiracı müdahale eden polisi vurup intihar etti Ev sahibi ile kavga eden kiracı müdahale eden polisi vurup intihar etti
İLGİLİ HABER
Doktor silahla saldırıda hayatını kaybetti, zanlı intihar etti Doktor silahla saldırıda hayatını kaybetti, zanlı intihar etti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.