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Polislere ateş açılan silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

Polislere ateş açılan silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı
Polislere ateş açılan silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

Malatya'da kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 10'a yakın kişi gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesi Hamınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup Solmaz Sokak'ta karşılaştı. Gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, şahıslar polis aracına ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirilirken, polis 10'a yakın kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.  

Hasan Eryılmaz

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