Polislere saldırdığı iddia edilen CHP il başkan yardımcısı hakkında işlem yapıldı

Olay, dün gece geç saatlerde Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik kazası nedeniyle kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki aracın kazaya karıştığını saptadı. S.T. isimli vatandaş, 06 BPU 274 plakalı otomobili ile seyir halindeyken 06 MPU 62 plakalı otomobilin yan taraftan aracına çarptığını, durmayan otomobili bir süre takip ettiğini ifade etti. S.T., bir süre devam eden takip sonunda Özal Bulvarı'nda durdurduğu araçtaki C.Y.Ü ve G.Ü'nün tehdit ve hakaretler savurduklarını belirterek, şikayetçi oldu. Polis, çevreye ve kendisine zarar veren CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı G.Ü'yü durması için uyardı. İddialara göre G.Ü, polis memurlarının üzerine yürüyerek "Beni ne tutuyorsunuz lan, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz. O kelepçeyi bana takın da bakın ne olacak" diyerek polisi tehdit etti.

C.Y.Ü ve G.Ü., gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Her ikisinin de yüksek promil alkollü oldukları tespit edilen şahıslar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı.

Olay sonrası görevli 3 polis memuru, kazaya karışan S.T., CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu Ankara İl Başkan Yardımcısı G.Ü. ve yanında bulunan C.Y.Ü. isimli kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

İrfan Çalışkan