Poliste 63 ayrı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan çocuk, Güney Koreli kadının çantasını çaldı

Olay, 7 Kasım saat 22.00 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Güney Kore uyruklu Sangmın L. (58), bir arkadaş grubu ile Fatih'te bir restoranda yemek yemek için bir araya geldi.

Yemek yedikleri sırada L.'nin koltuğa asılı çantası, biri çocuk 3 kişi tarafından çalındı. Çantasının çalındığını fark eden Sangmın L., bağırarak çevredekilerden yardım istedi. L.'nin çığlığını duyunca şüpheliler aldıkları çantayı yere atarak kaçtı. Bu sırada çevredekilerce kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler, polise teslim edildi.

Söz konusu hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinde E.T. isimli yaşı küçük çocuğun Güney Koreli turistin çantasını, asılı olduğu koltuktan çaldığı belirlenirken, L.'nin çığlığını duyunca E.T. ile birlikte yanındaki Zöhre T. (30) ve Gül T.'nin (23) aldıkları çantayı yere atarak kaçtığı belirlendi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorguya alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında; Zöhre T.'nin “hırsızlık” suçundan 16, Gül T.'nin aynı suçtan 6 ve yaşı 18'den küçük E.T.'nin “hırsızlık” suçundan 63 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Yakalanarak sorguya alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, kapkaç anı restoranın güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Kayda geçen görüntülerde, Güney Kore uyruklu Sangmın L.'nin koltuğa asılı çantası, bir çocuk tarafından alınıyor.

Sadık Kahraman