Polisten eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Adapazarı, Erenler, Akyazı, Hendek ve Karasu ilçelerinde 23 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 6 kilo 306 gram metamfetamin, 3 kilo 357 gram sentetik kannabinoid, 93 adet tekli ıslak mendil ambalajı içerisine zulalanmış toplam 210 gram sentetik kannabinoid, 5 ruhsatsız tabanca ve 19 mermi, 5 ruhsatsız tüfek ve 15 kartuş, 22 adet 7.62 mm çapında G3 fişeği, 214 sentetik ecza ilacı, 10 extacy, 6.35 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 312 bin 870 TL ele geçirildi.

Orkun Kaya

İLGİLİ HABER Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltı

İLGİLİ HABER Lavaş ekmeği arasında uyuşturucu ticareti polise takıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.