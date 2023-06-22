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Polisten eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Polisten eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Polisten eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince 5 ilçedeki 23 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Polisten eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Adapazarı, Erenler, Akyazı, Hendek ve Karasu ilçelerinde 23 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 6 kilo 306 gram metamfetamin, 3 kilo 357 gram sentetik kannabinoid, 93 adet tekli ıslak mendil ambalajı içerisine zulalanmış toplam 210 gram sentetik kannabinoid, 5 ruhsatsız tabanca ve 19 mermi, 5 ruhsatsız tüfek ve 15 kartuş, 22 adet 7.62 mm çapında G3 fişeği, 214 sentetik ecza ilacı, 10 extacy, 6.35 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 312 bin 870 TL ele geçirildi.

Orkun Kaya

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