İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten gönülleri fetheden hareket

Polisten gönülleri fetheden hareket
Polisten gönülleri fetheden hareket

Çorum’da rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından evine polis tarafından götürülen 85 yaşındaki kadını, 5'inci kata kadar polis memuru sırtında taşıdı.

Polisten gönülleri fetheden hareket - Tıkla İzle

Akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen fakat refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı.

Asansör arızalı olunca sırtında taşıdı

Kahramantekin'in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipte bulunan bir polis memuru, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci katta bulunan dairesine kadar çıkarttı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen polisin bu hareketi gönülleri fethetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Çorum'da yaşlı kadını 5'inci kata taşıyan polisin fotoğrafını paylaşarak "Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notunu düştü. Polis ekiplerine binlerce destek mesajı geldi.

Tugay Göktürk

İLGİLİ HABER
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Türk Polisi paylaşımı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.