Polisten gönülleri fetheden hareket

Akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen fakat refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı.

Asansör arızalı olunca sırtında taşıdı

Kahramantekin'in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipte bulunan bir polis memuru, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci katta bulunan dairesine kadar çıkarttı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen polisin bu hareketi gönülleri fethetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Çorum'da yaşlı kadını 5'inci kata taşıyan polisin fotoğrafını paylaşarak "Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notunu düştü. Polis ekiplerine binlerce destek mesajı geldi.

Tugay Göktürk