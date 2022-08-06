Polisten kaçamayacağını anlayan azılı hırsız bakın ne yaptı

Olay, Orta Mahalle Çeşme Meydanı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 20'e yakın suç kaydı bulunan Irak uyruklu A.K.H.A.C. (36) isimli suç makinesini yakalamak için çalışma başlattı. Bu çerçevede şahsın yaşadığı binayı tespit eden ekipler harekete geçti. Polisten kaçamayacağını anlayan A.K.H.A.C. ise binanın 1'nci katının camından yola doğru atladı. Beton zemine çakılan azılı hırsız yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan şahsın burada tamamlanacak müdahalesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

Burak Can Tokyürek - Batuhan Saçar