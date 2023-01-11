Polisten kaçan 4 kişiden biri 11 suçtan sabıkalı çıktı

Merkez Osmangazi İlçesinde devriye atan yunus polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Fakat durmak yerine içinde bulundukları 16 ATN plakalı araçla kaçmayı tercih eden 4 kişi yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından ara sokakta sıkıştı. Daha fazla otomobille ilerleyemeyen şahıslar bu kez de yaya olarak kaçmaya çalışsa da polis ekipleri 4 şüpheliden 3'ünü yakalamayı başardı. Şüphelilere kimlik sorgusu yapan ekipler, ise Kıvanç S.'nin 11 ayrı suçtan dosyası olduğunu ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu öğrendi. Araçta arama yapan ekipler, çok sayıda marka saat ve tabanca ele geçirdi.

Ahmet Burak Öztürk

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