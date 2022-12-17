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Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü takla attı: 3 yaralı

Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü takla attı: 3 yaralı
Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü takla attı: 3 yaralı

Kocaeli’de polisten kaçan, alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil orta refüje çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken sürücünün 1.82 promil alkolü olduğu tespit edildi.

Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü takla attı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polisin “Dur” ihtarına uymayan M.O.Y idaresindeki 41 AKM 062 Tofaş marka otomobil kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta bulunan E.K ile G.K yaralandı.Polis ekipleri tarafından yapılan incelmelerde sürücü M.O.Y'nin 1.82 promil alkollü ve sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Cihan Atik - Ardacan Uzun
 

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