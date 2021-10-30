İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polisten kaçan araçtan 24 kilo 600 gram eroin çıktı

Polisten kaçan araçtan 24 kilo 600 gram eroin çıktı
Polisten kaçan araçtan 24 kilo 600 gram eroin çıktı

Konya’da polis uygulama noktasından kaçan araç kovalamaca sonucu yakalanırken, 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Polisten kaçan araçtan 24 kilo 600 gram eroin çıktı - Tıkla İzle

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan detaylı çalışmalar neticesinde yapılan operasyonda, Konya girişinde bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu.

Uygulama noktasından kaçmaya başlayan aracı polis ekipleri 60 kilometre boyunca takip etti. 3 polis memurunu hafif şekilde yaralayarak kaçmaya çalışan şahıslar kovalamaca esnasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak araçtaki 4 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan aracın yakınlarında 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABER
Muşta 6 kilogram eroin ele geçirildi Muş'ta 6 kilogram eroin ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Yüksekova kırsalında 60 kilo eroin ele geçirildi Yüksekova kırsalında 60 kilo eroin ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Yüksekovada 70 kilo eroin ele geçirildi Yüksekova’da 70 kilo eroin ele geçirildi

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.