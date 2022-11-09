Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde ring görevini yapan polis, bir otomobilden yüksek sesle müzik dinlediğini ve otomobilde abart egzoz bulunduğunu tespit etti. Durum üzerine bahse konu araç ekiplerce durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü, hızlanarak kaçtı.

Ardından sokaklar arasında kovalamaca başladı. Bir süre devam eden kaçış, polisin arabayı durdurmasıyla son buldu.

Durdurulan araçta arama yapan polis memurları, aracın içinde Y.K., A.K., Ş.Ç., Ü.K. ve M.K. isimli, polis tarafından da daha önceki suç faaliyetleri sebebiyle tanınan 5 kişiyi tespit ederken, poşet içinde ve kağıda sarılı halde eroin ele geçirdi.

Emre Akarca

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