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Polisten kaçan çocuklar kaza yaptı: 3 yaralı

Polisten kaçan çocuklar kaza yaptı: 3 yaralı
Polisten kaçan çocuklar kaza yaptı: 3 yaralı

Niğde'de polisten kaçtıkları araç ile kaza yapan 3 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi 156. Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 68 FE 344 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, ekip otosuna çarparak kaçmaya başladı. Polisin kovaladığı otomobil, İlhanlı Mahallesi 11. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü M.A.A. (15), T.K. (17) ve Ş.B.D. (15) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Yasin Esen

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