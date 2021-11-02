Polisten kaçan göçmenler Adana Havalimanı'na girdi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin bugün gerçekleştirdiği operasyonda bir tır dolusu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Şakirpaşa Polis Karakolu istikametine götürüldüğü sırada polisin elinden kaçan 10-15 mülteci, Uçak Mahallesi'nde tel örgüleri atlayıp Adana Havalimanı'na girerek aprona doğru koşmaya başladı. Bu sırada iniş yapan özel bir uçağa doğru koşan grup, güvenlik güçlerinin geldiğini görünce ters istikamette kaçmaya başladı. Havalimanına girerek güvenliği tehlikeye atan kaçak göçmenler, gözaltına alındı.

Yaşanan olay sebebiyle havalimanında uçak seferlerine geçici olarak aksadı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü, alana girenlerin uyruklarının araştırıldığı bildirildi.





Adana Valiliği: "Havalimanı pistine giren 5 yabancı uyruklu yakalandı"



Adana Valiliği, Adana Havalimanı pistine girerek trafiği tehlikeye sokan 5 yabancı uyruklu kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, havalimanı civarında durumundan şüphelenilen bir tırı durduran polis ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 72 kişiyle karşılaştı. Tırda uyuşturucu araması da yapmak için yabancı uyruklular araçtan indirildi. Bu sırada, yabancı uyruklulardan 5'i Adana Havalimanı'nın duvarından atlayıp koşarak piste ilerledi. Ana pistteki trafiği tehlikeye sokan 5 kişi, ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.

Havalimanındaki trafik de yeniden normale döndü.

Kaçak göçmenlerden 67'sinin sınır dışı edileceği, piste giren 5 kişi hakkında da adli işlem başlatılacağı belirtildi.







Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

