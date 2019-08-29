İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü polise çarptı

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü polise çarptı
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü polise çarptı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosiklet denetim uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarparak, yaralanmasına neden oldu.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından şehrin bazı noktalarında motosiklet denetim uygulaması gerçekleştirildi. Zübeyde Hanım Parkı önünde gerçekleştirilen uygulamada emniyet ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 39 TF 402 plakalı aracın sürücüsü kaçmaya çalışırken, uygulamada görevli olan emniyet mensubuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle yaralanan emniyet mensubu sedyeyle Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü hakkında tutanak tutuldu.  

Buğra Kaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.