Polisten kaçan motosiklet sürücüsü polise çarptı

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından şehrin bazı noktalarında motosiklet denetim uygulaması gerçekleştirildi. Zübeyde Hanım Parkı önünde gerçekleştirilen uygulamada emniyet ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 39 TF 402 plakalı aracın sürücüsü kaçmaya çalışırken, uygulamada görevli olan emniyet mensubuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle yaralanan emniyet mensubu sedyeyle Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü hakkında tutanak tutuldu.

Buğra Kaya

