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Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı
Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Düzce’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polisten kaçan otomobil bahçe duvarına çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay saat 00.20 sıralarında Düzce'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A. idaresindeki 81 ES 392 plakalı otomobil şehir merkezinde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü Kavşağı'nda bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü M.A. İle yanında yolcu olarak bulunan T.O., İ.E. ve M.A. yaralandı. Bölgeye çağırılan acil sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Polis ekiplerinden uzun süre kaçan otomobil sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilirken otomobil çekici vasıtası ile yediemin otoparkına çekildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Selçuk Akyol – Enes Bektaş
 

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