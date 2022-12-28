Polisten kaçan şüphelinin yakalandığı anlar kamerada

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri gece yarısı cadde üzerinde uygulama yapmaya başladı. O esnada polis, şüphelendikleri bir sürücüye “dur” ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayarak kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Semtin ara sokaklarında süren kovalamaca sonucunda şüpheli sürücü, polis ekipleri tarafından sıkıştırılarak yakalandı.

Hareketli anlar kamerada

Polise mukavemet eden B.B. etkisiz hale getirilirken, üst aramasında ise tabanda, şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Aramaların ardından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapılan B.B. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doğan Can Cesur

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