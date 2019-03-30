Polisten kaçan sürücü, kaçtığı otomobil fiyatı kadar ceza yedi

Olay, gece 01.00 sularında Bursa şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunuseli'nde devriye atan ekipler içerisinde 2 şahsın bulunduğu 16 L 4968 plakalı aracı durdurmak istedi. Dur ikazına uymayan otomobil sürücüsü Emir Şimşek ve yanında bulunan Metin Yağız isimli şüpheliler, polis otosuna çarparakhızla kaçmaya başladı. Yunuseli'nden Ataevler istikametine doğru kaçan şüpheliler, yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından Akpınar Mahallesi 1. Kavaklı Caddesi üzerinde aracın önü kesilerek yakalandı. Araçtan indirilen 2 şüpheliyi etkisiz hale getiren ekipler, yaptıkları ilk aramada otomobil içerisinde alkol şişeleri buldu. Polisin "Neden kaçtın" sorusuna alkollü olduğum için kaçtım diyen şüpheliler polis otosuna bindirilerek gözaltına alındı.

"425 promil alkol"

Polis otosuna alınarak gözaltına alınan şüphelilere olay yerinde alkol testi yapıldı. Alkol metre üfletilen sürücü 425 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye cezai işlem yapan ekipler, drift yapmak suçundan 5 bin lira, alkollü araç kullanmaktan bin lira, ters yöne girmekten bin lira, makas atmaktan bin lira, abartı egzozdan bin lira, dur ihtarına uymama suçundan 235 lira, araç üzerinde teknik değişiklik suçundan 235 lira olmak üzere toplam 9 bin 500 lira ceza kesilirken, ehliyetine ömür boyu el konuldu.

Otomobilde yakalanan Emir Şimşek ve Metin Yağız cezai işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Fatih Çapkın