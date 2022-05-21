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Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı: 2 yaralı

Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı: 2 yaralı
Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı: 2 yaralı

Çankırı'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, otomobille duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Karatekin Mahallesi Kırklar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, denetim noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 34 CIY 334 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, kovalamaca sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bir evin duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve ismi öğrenilemeye bir kişi yaralandı.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serhat Halit Biçer - Recep Arslan
 

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