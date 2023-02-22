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Polisten kaçan sürücü park halindeki milyonluk otomobile çarptı

Polisten kaçan sürücü park halindeki milyonluk otomobile çarptı
Polisten kaçan sürücü park halindeki milyonluk otomobile çarptı

Sinop’ta polisten kaçan alkollü sürücü ara sokakta park halindeki milyonluk otomobile çarptı.

 Kaza, saat 00.00 sıralarında Camikebir Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 37 BK 389 plakalı otomobil sürücüsü A.A., ihbar üzerine kendisini takibe alan polislerden kaçmak için ara sokağa girdi. İddiaya göre hızlı seyreden sürücü, polislerle kovalamaca sırasında kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki lüks otomobile çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yürüyerek uzaklaşmaya çalışan sürücüyü ekipler yakalayarak gözaltına aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Berkan Şen
 

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