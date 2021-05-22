Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında uzun soluklu kovalamaca yaşanmış, Küçükçekmece'ye kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarpmıştı. Kazada yaralanan iki bekçi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Ağır yaralı bekçi Kansu Turan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Sürücü alkollü çıktı

Gözaltına alınan sürücü Ö.Ç.'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu belirlendi.

Batuhan Toprak

