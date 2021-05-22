İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu

Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu
Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün çarptığı bekçi Kansu Turan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu - Tıkla İzle

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında uzun soluklu kovalamaca yaşanmış, Küçükçekmece'ye kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarpmıştı. Kazada yaralanan iki bekçi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Ağır yaralı bekçi Kansu Turan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Sürücü alkollü çıktı

Gözaltına alınan sürücü Ö.Ç.'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu belirlendi.

Batuhan Toprak
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.