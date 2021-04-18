Polisten kaçıp bir evin bahçesinde yakalandı, "Eve gidiyordum" dedi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cedidiye Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında güzergah üzerinde yürüyüş yapan 4 şahıs, polisleri fark edince koşarak kaçmaya başladı. Dönence Sokak üzerinde izlerini kaybettiren şahısların, balkonlarda bulunan vatandaşların yönlendirmesi ile bir evin bahçesine girdiği belirlendi.

Evin bahçesinde yapılan kontrollerde 2 şahsın saklandığı tespit edildi. Saklanan şahıslara neden kaçtıklarının sorulması üzerine şahıslardan birisi, "Eve gidiyordum. Polisi görünce ceza yememek için kaçtım" dedi. Şahıslardan biri kimliğini gösterirken, diğeri ise kimliğini ibraz edemedi. Diğer kaçan 2 kişinin nerede olduklarını bilmediklerini söyleyen gençler gözaltına alındı.

Diğer yandan şehrin muhtelif noktalarında denetim yapıldığı sırada 1 şahıs da gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. 6 kişiye ise kısıtlamayı ihlal ettikleri sebebiyle 20 bin 814 TL cezai işlem uygulandı.

Enes Bektaş - Ali Yıldız

