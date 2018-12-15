Polisten kaçtı jandarma bölgesinde kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre A.B yönetimindeki 16 SDL 99 plakalı araç Orhaniye mahallesi eski Ankara caddesi üzerinde havaya ateş etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu aracı aynı cadde üzerinde görünce durdurmak istedi. Ancak sürücü polisin dur ikazına aldırış etmeden kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonucu şahıslar İsaören mahallesine doğru durmadan yollarına devam etti. Jandarma bölgesine kadar polisler şahısları takip ederken sürücünün aşırı süratla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan 16 Y 9239 plakalı otomobile vurarak kahvenin bahçesine fırlattı. O sırada dışarda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Gelen sesler üzerine kahvede bulunan vatandaşlar dışarıya çıktı. Araçlarını bırakıp kaçan sürücü ile yanında bulunan arkadaşı S.B kovalamaca sonucu mahalleli tarafından kısa sürede yakalanarak polise teslim edildi. Her iki şahıs gözaltına alınırken sürücünün alkollü olduğu orta çıktı. Araçta yapılan aramada ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şahısların hastanedeki sağlık kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Araç olmasaydı kahveye girerdi

Kaza'da hurdaya dönen aracın sahibinin kardeşi Adem Turan, biz içerde oturduğumuz sırada aniden büyük bir gürültü duyduk ve dışarıya çıktığımızda aracımızı bu halde gördük. Arabamıza çarpan şahıslar alkollü olduğu için polisten kaçtıklarını öğrendik. Araba olmasaydı şahıslar bu süratla direk kahvenin içerisine dalacaktılar diye konuştu.

Öte yandan kazaya karışan şahısların aracı olay yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden alınarak detaylı arama için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.