Polisten 'mülteci' avı

Olay, dün gece yarısı Tunca Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine tespit edilen 8 kişilik Suriyeli kaçak göçmen grubu, polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin, takibi sonucu Suriyeli kaçak göçmenler nehir kenarında kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramalarında, hiçbir şahsın üzerinden pasaport ve kimlik çıkmazken, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Koray Ustabaşı

