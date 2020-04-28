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Polisten pazarda korona virüs uyarısı

Polisten pazarda korona virüs uyarısı
Polisten pazarda korona virüs uyarısı

Adana'da polis ekipleri pazarlarda denetim yaparak korona virüse karşı sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları ve ürünleri seçmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Polisten pazarda korona virüs uyarısı - Tıkla İzle

Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kurulan pazarları tek tek gezerek denetim yaptı. Polisler hem pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşları hem de pazarcı esnafını uyardı. Polis pazara giren her vatandaşa alışveriş yaparken sosyal mesafe ayarı yapmalarını, maske takmalarını ve ürünleri seçmemeleri uyarısında bulundu. Ayrıca maskesi olmayanlara da maske verdi. Polis pazarcı esnafını da bilgilendirerek mutlaka maske takmalarını, ürünleri kesinlikle vatandaşa seçtirmemeleri uyarısında bulundu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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