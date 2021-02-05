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Polisten sigara içenlere ceza, sosyal mesafeli oturan teyzelere teşekkür

Polisten sigara içenlere ceza, sosyal mesafeli oturan teyzelere teşekkür
Polisten sigara içenlere ceza, sosyal mesafeli oturan teyzelere teşekkür

Yeşilköy Sahilinde korona virüs denetimi yapan ekipler, kurallara uymayanlara ceza keserken, sosyal mesafeye uygun oturan ve maskesini takan bir grup teyzeye teşekkür etti.

Polisten sigara içenlere ceza, sosyal mesafeli oturan teyzelere teşekkür - Tıkla İzle

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüs önlemleri kapsamında Yeşilköy Sahili'nde denetim gerçekleştirdi. Ekipler alanda maske ve sosyal mesafe denetimi yaparken vatandaşları kurallara uymaları noktasında uyardı. Kurallara uymayan, alanda sigara içen kişilere ceza kesilirken polis ekipleri, sosyal mesafeye uygun oturan ve maskesini takan bir grup teyzeye teşekkür etti. Polis ekipleri, teyzelerin çevredeki vatandaşlara da örnek olduğunu belirtti. Öte yandan sahilde vatandaşların korona virüse karşı önlemleri uygulamasına yönelik anonslar yapıldı.

"Burada aralıklı otuyoruz. Mesafeyi devamlı koruyoruz”

Alanda sosyal mesafeli bir şekilde oturan teyzelerden bir tanesi, “Bizim yerimiz çok güzel, birbirimizin evine gitmiyoruz, kimseyle görüşmüyoruz. Yabancı birisinden bir şey alıp içmiyoruz. Yalnız burada aralıklı otuyoruz. Mesafeyi devamlı koruyoruz” dedi.

Volkan Kayalar



 

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