İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polisten uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Polisten uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Polisten uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 3 ayrı operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 4 kilo 630 gram skunk, 2 bin 165 bin extacy, 58 gram metamfetamin, 22 adet sentetik ecza maddesi, 1.25 gram esrar, 1 hassas terazi ele geçirdi. Konuya ilişkin olarak 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orkun Kaya

İLGİLİ HABER
Hudut Kartalları Van sınırında 20 kilogram 500 gram uyuşturucu ele geçirildi Hudut Kartalları Van sınırında 20 kilogram 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Suç makinesinin buzdolabından uyuşturucu çıktı Suç makinesinin buzdolabından uyuşturucu çıktı
İLGİLİ HABER
Konyada kamyondaki mobilyaların arasından uyuşturucu çıktı Konya'da kamyondaki mobilyaların arasından uyuşturucu çıktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.