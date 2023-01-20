Polisten uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 3 ayrı operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 4 kilo 630 gram skunk, 2 bin 165 bin extacy, 58 gram metamfetamin, 22 adet sentetik ecza maddesi, 1.25 gram esrar, 1 hassas terazi ele geçirdi. Konuya ilişkin olarak 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orkun Kaya

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