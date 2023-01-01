Polisten yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, belirledikleri adresler ile yılbaşı gecesi de sahte ve kaçak içki satışı yapan çeşitli restoran ve barlara operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 2 bin 900 litre gümrük kaçağı içki, 2 bin 224 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 21 litre aroma, 7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 22 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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