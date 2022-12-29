Polisten yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim: 100 bin lira ceza kesildi

Yılbaşına sayılı günler kala Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede; polis, zabıta, maliye, belediye, sağlık ve tarım il müdürlükleri personelleri dahil olmak üzere toplamda 200 personel şehir genelinde 20'ye yakın eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimlerde 450 kişinin GBT sorgusu yapılırken dolandırıcılık suçundan aranması olan 1 şüpheli ve üzerinde uyuşturucu madde bulunduran bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca ekipler denetimler sırasında bazı işletmelere eksik evrak, kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri kullandırma ve sigortasız eleman çalıştırma gibi konularla alakalı toplamda 100 bin lira idari para cezası kesti.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya



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