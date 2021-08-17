Polonya 5 milyon 650 bin korona virüs aşısını diğer ülkelere sattı

Polonya Başbakanlık Ofisi Şefi Michal Dworczyk, stoklarında bulunan korona virüs aşılarını Norveç, İspanya, Portekiz, Ukrayna ve Avustralya'ya sattıklarını açıkladı. İspanya'ya 2 milyon 400, Portekiz'e 600 bin doz Pfizer-BioNtech aşısı satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Michal Dworczyk, 1 milyon doz Moderna aşısının ise Norveç'e satıldığını bildirdi. Dworczyk, komşu ülke Ukrayna'nın ise 650 bin doz AstraZeneca satın aldığını, söz konusu aşıların tedarikinin bugün gerçekleştirileceğini aktardı. Polonya, önceki gün de Avustralya'ya 1 milyon doz Pfizer-BioNtech aşı satmıştı.

Hükümet, elde kalan aşıları satmaya karar vermişti

Şimdiye kadar tam aşıları tamamlanan kişi sayısının 18 milyon 205 bin 787 olduğu ülkede hükümet, elindeki korona virüs aşılarını tarihi geçmeden satmaya karar vermişti. Vatandaşların ihtiyacını karşılayacak miktarda aşı stoklayan Polonya Sağlık Bakanlığı, önceden imzaladığı kontratlar gereği halen teslimatı yapılmakta olan aşıların tedarikini askıya alamadığı gerekçesiyle böyle bir yola başvurdu. Bakanlık, 400 bin doz aşının da önümüzdeki günlerde Gürcistan'a satılacağını açıklamıştı.

Son 24 saatte 221 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede 7 kişi de virüse yenik düştü. Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 2 milyon 885 bin 676'ya, can kaybı sayısı ise 75 bin 306'ya yükseldi.

Ebru Orhan



