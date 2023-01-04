Polonya, ABD'den 116 adet kullanılmış Abrams tankı satın alıyor

Polonya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mariusz Blaszczak, 1. Varşova Zırhlı Tugayı'nda düzenlenen törenle ABD'den 116 adet kullanılmış M1A1 Abrams tankı satın alınmasını içeren sözleşmeyi imzaladı. Blaszczak burada yaptığı konuşmada, "Polonya ordusunu güçlendiriyoruz, ordunun zırhlı yumruğunu güçlendiriyoruz. Bu, ordunun güçlü bir şekilde desteklenmesi ve saldırganı caydırmak için güçlü bir unsurdur. İlk parti bu yıl Polonya ordusuna teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

ABD'ye askeri işbirliğinden ötürü teşekkür eden Savunma Bakanı Blaszczak, söz konusu işbirliğinin Polonya'ya ve NATO'nun doğu kanadına hizmet edeceğini söyledi. ABD ile işbirliklerinin uzun vadeli olduğunu belirten Blaszczak, Patriot füzelerinin Polonya'ya ulaştığını ve HIMARS roket sistemini beklediklerini söyledi.

Ebru Orhan



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