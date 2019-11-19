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Polonya Başbakanı: “AB Balkan ülkelerine reel bir teklif sunmazsa, Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam sunacak”

Polonya Başbakanı: “AB Balkan ülkelerine reel bir teklif sunmazsa, Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam sunacak”
Polonya Başbakanı: “AB Balkan ülkelerine reel bir teklif sunmazsa, Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam sunacak”

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, parlamentoda yeni hükümet programını sunarken Balkan ülkelerinin Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam’a bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Polonya'da 13 Ekim'deki seçimler neticesinde ülkeyi ikinci kez yönetmeye hak kazanan milliyetçi ve muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi PiS, önümüzdeki 4 yıl için uygulayacakları hükümet programını açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, güven oylaması öncesi Polonya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada hükümet programının yanı sıra Avrupa Birliğine ilişkin konulara da değindi. Bu kapsamda Avrupa'nın köklerine, kurucu fikirlerine, Hristiyan değerlerine dönmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Morawiecki, “Artık güvenli Batı'nın hüküm sürdüğü zamanlarda yaşamıyoruz. Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da ve bizim en yakın doğumuzda Avrupa'nın zayıflığından seve seve faydalanacak uluslararası oyuncular var. Bu yüzden yeni üyelere, Batı Balkanlara açık bir AB istiyoruz” dedi.

Morawiecki, "Eğer AB bu ülkelere reel bir teklif sunmazsa onu diğer ülkeler sunar. Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam” şeklinde konuştu.

Ebru Orhan

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