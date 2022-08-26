Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Bu bir barış boru hattı'

Polonya'nın Slovakya sınırı yakınında bulunan Strachocin şehrinde iki ülke arasında hizmet verecek doğal gaz boru hattının açılış töreni yapıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki boru hattının sadece Polonya ve Slovakya için değil tüm Orta Avrupa için önemli bir yatırım olduğunun altını çizerek, "Almanya ve Rusya tarafından inşa edilen Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 savaş boru hatlarına karşı bu bir barış boru hattı" ifadelerini kullandı.

Polonya ile Slovakya arasındaki boru hattı, Polonya topraklarında 61 kilometre, Slovakya topraklarında ise 106 kilometre uzunluğunda inşa edildi. Kurulan hat sayesinde Slovakya'ya yılda 4,7, Polonya'ya ise 5,7 milyar metreküp gaz akışı sağlanacak.

Mert Ürkmez