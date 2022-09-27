Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Gaz alanında Rus hakimiyeti dönemi sona erdi'

Gaz akışının 1 Ekim Cumartesi itibarıyla sağlanmaya başlanacağı Baltık boru hattının resmi açılışı Polonya'nın kuzeybatısındaki Goleniow kentinde gerçekleşti. Açılışa Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Norveç Başkakanlığı temsilcileri katıldı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda törende yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji güvenliği ve Rus gazından bağımsızlığını sağlama konusunda hükümetin bayrak projelerinden biri olan söz konusu boru hattının Polonya'nın uzun süredir hayali olduğunu söyledi. Andrzej Duda, Baltık Boru hattı ile Polonya'ya gaz arzını çeşitleneceğini, ülkesinin egemenliğinin güçleneceğini ve kendilerini Rusya'dan gelen arzdan bağımsız hale getireceğini belirtti.

Ebru Orhan



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