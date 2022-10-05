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Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Putin'in nükleer tehditleri bizleri korkutmaya yönelik bir girişim'

Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Putin'in nükleer tehditleri bizleri korkutmaya yönelik bir girişim'
Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Putin'in nükleer tehditleri bizleri korkutmaya yönelik bir girişim'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidine ilişkin "Bu, bizleri korkutmaya yönelik bir girişim, mümkün olan en kısa sürede teslim olmamızı istiyor" şeklinde konuştu.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ile birlikte katıldığı Varşova Güvenlik Forumu'nda konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kremlin'in Ukrayna'yı finansal açıdan yenmek istediğini ve Ukrayna'nın iflasını istediğini belirterek Avrupa Birliği'nin finansal desteğinin önemine vurgu yaptı. "Rus Dünyası" ideolojisinin Rusya'da halen çok canlı olduğunu ileri süren Morawiecki, Batı'dakilerin algıladığı gibi Ukrayna'daki savaşın Putin'in savaşı olmadığını, Rusya'nın savaşı olduğunu söyledi. Rusya'nın bugün yalnızca savaş alanında tehdit oluşturmadığını ifade eden Morawiecki, Rusya'nın oldukça çeşitli silahlar kullandığını, bunlardan bazılarının propaganda, enerji silahı, Güney Amerika ve Afrika'da yürütmekte olduğu diplomasi silahı olduğunu savundu. Morawiecki, "Sadece savaş alanında Ukrayna'ya silah tedarik ederek değil, aynı zamanda Kremlin'in bizi yenmek istediği diğer alanların da farkına vararak Rusya tehdidiyle nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Ebru Orhan
 

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