Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Ukrayna NATO'ya üye olunca bizler daha da güvende olacağız'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy, Polonya'daki temasları kapsamında başkent Varşova'da Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi. Başbakanlık Konutu'nda görüşen iki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki savaşın başından bu yana devlet ve ulus olarak kararlılıkla Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını belirtirken, Ukrayna'nın Rusya ile savaşında yalnızca Polonya değil, tüm Avrupa için kalkanı görevi gördüğünü söyledi. Morawiecki, “Kahraman Ukrayna ulusunun yeri Avrupa Birliği'dir, bugün Avrupa değerlerinin onlar için ne anlama geldiğini kahramanca, kanlarıyla gösteriyorlar. Bugün geleceğin Avrupa'sının resmini şekillendiriyoruz, tamamıyla yeni bir Avrupa'nın. Ukrayna NATO'ya üye olunca bizler daha da güvende olacağız" dedi.

“Bizi bölmelerine izin vermeyelim"

Polonyalıları Ukrayna halkı ile aralarına nifak sokmaya çalışanlara karşı uyaran Morawiecki, Polonya'nın bugün Rus ajanlarının yanı sıra Rusya tarafından oluşturulan yalan haber ve propagandanın saldırısı altında olduğunu ileri sürdü. Başbakan Morawiecki, "Kremlin'de Polonya ve Ukrayna'nın kavga edeceğini hesap ediyorlar. O yüzden tüm Polonyalıları uyanık olmaları konusunda uyarıyorum. Bizi bölmelerine izin vermeyelim" dedi.

Polonya ve Ukrayna birlikte tank mühimmatı üretecek

Zelenskiy ise konuşmasında ülkesinin silah desteğine olan ihtiyacını yinelerken, Polonya ile birlikte silah ve cephane üreteceklerini duyurdu. Zelenskiy, konuya ilişkin detay vermezken, Polonya otoyolları ve limanları sayesinde tüm dünyadan kendilerine insani, tıbbi ve askeri yardım geldiğini belirterek Başbakan Morawiecki şahsında Polonyalılara teşekkür etti. Zelenskiy, bugün itibarıyla ülkesinin Polonya ve Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte Ukrayna'dan zorla Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların yurda geri getirilmesi için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Zelenskiy-Morawiecki görüşmesi kapsamında iki ülkenin birlikte 125 milimetre tank mühimmatı üretmek için anlaşma imzaladığı, Ukrayna'nın yeniden inşasında Polonya ile işbirliği yapılmasına ilişkin bir de mutabakat metninin imzalandığı bildirildi.

Ebru Orhan



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