Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını 12 bine çıkardı

Polonya Özel Birimler Bakanlığı Sözcüsü Stanislaw Zaryn yaptığı açıklamada, son günlerde ülkenin Belarus sınırında bekleyen göçmen sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, Belarus'un sınırda gerginliği kasıtlı olarak tırmandırdığını ileri sürdü. Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararının ardından Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Polonya, Litvanya ve Letonya'da durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ifade eden Sözcü Zaryn, Lukaşenko'yu yapay bir göç güzergahı oluşturarak, göçmenleri alaycı bir şekilde sömürmekle suçladı.

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise, sınırda durumun oldukça gergin olduğunu kaydetti. Belarus ordusu ve güvenlik güçlerinin kontrolünde büyük bir göçmen grubunun Polonya'nın doğusundaki Kuznica sınırına akın ettiğini belirten Blaszczak, bölgede görev yapan asker sayısını 12 bine çıkardıklarını aktardı. Sınırın Belarus tarafında bekleyen göçmenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Blaszczak, sınırda görev yapan asker, polis ve sınır koruma görevlilerine minnettar olduklarını ifade etti.

Polonya Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden sınırda yaşanan göçmen gerginliğindeki son durumu gösteren görüntüler yayınlandı. Görüntülerde çok sayıda göçmenin Polonya sınırına akın ettiği görülürken, göçmenlerden bazılarının ellerinde kürek ve ağaç dallarıyla Polonya askerlerinin ördüğü dikenli telleri yıkmaya çalışması dikkat çekti. Havanın soğuk olması nedeniyle göçmenlerin sınır boyunda ateşler yakarak ısınmaya çalışması da görüntülerde yer aldı.

Bölgede OHAL ilan edilmişti

Polonya, Belarus sınırında geçtiğimiz yaz aylarından itibaren yasa dışı göçmen akınında artış yaşanması üzerine 3 Eylül'de ülkenin doğusundaki 183 yerleşim yerinde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Lubusz ve Podlaski bölgesindeki 183 yerleşim yerinde her türlü toplantı, yürüyüş, kitlesel etkinlik düzenlenmesini yasaklayan, kolluk kuvvetlerine belirli mekan ve bölgelerde belirli saatlerde bulunmayı yasaklama yetkisi veren ve söz konusu bölgelere yalnızca burada yaşayan ya da çalışan vatandaşların girişine izin veren OHAL uygulaması, geçtiğimiz ekim ayı başında 60 gün süreyle yeniden uzatılmıştı.

Ebru Orhan