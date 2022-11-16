Polonya Cumhurbaşkanı Duda, CIA Başkanı Burns ile bir araya geldi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns, Ukrayna'nın ardından Polonya'ya geçti. Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile CIA Başkanı Burns'ün Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldiğini aktararak, "Cumhurbaşkanı Duda, Ankara ve Kiev ziyaretlerinin ardından Varşova'da bulunan CIA Başkanı William Burns ile akşam saatlerinde görüştü” dedi. Genel güvenlik durumunun yanı sıra son gelişmelerinde de ele alındığını aktaran Siewiera, “Polonya-ABD hattında bugün çok iş var" dedi.

Burns, dün Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, dün CIA Başkanı Burns ile başkent Kiev'de bir araya geldiğini aktararak, "Onunla bir görüşme yaptık. Ukrayna için önemli olan tüm konuları konuştuk" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca, Burns görüşme öncesi Rusya'nın füze saldırısı nedeniyle sığınakta beklediğini aktardı.

ABD ve Rusya'nın istihbarat başkanları Ankara'da bir araya gelmişti

CIA Başkanı Burns ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Naryshkin, geçtiğimiz pazartesi günü Ankara'da bir araya gelmişti. Ankara'daki görüşme, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana ABD-Rusya arasında bilinen ilk üst düzey temas olmuştu.

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